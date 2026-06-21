Ore di grande apprensione a Settimo San Pietro e nei comuni limitrofi per la scomparsa di Teseo Cocco. Del 56enne si sono perse le tracce dalla mattinata di venerdì, quando è uscito da casa a piedi senza fare più rientro. I familiari, comprensibilmente preoccupati con il passare delle ore, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e lanciato un accorato appello, condiviso anche sulla pagina ufficiale del Comune di Settimo San Pietro.

Secondo quanto emerso e quanto riportato nella pagina social del Comune, l'uomo starebbe attraversando un momento di forte prostrazione psicologica e potrebbe aver deciso di allontanarsi volontariamente per stare da solo, isolandosi da tutti.

Le ricerche, coordinate dai Carabinieri ai quali è stata formalizzata la denuncia di scomparsa, si stanno concentrando intensamente sul territorio. L'allerta è massima e l'appello delle autorità si rivolge in modo particolare a chi frequenta le aree rurali e naturalistiche della zona. L'invito a prestare la massima attenzione è diretto espressamente ad agricoltori, allevatori, ciclisti, camminatori e a tutti i frequentatori della pineta di Sinnai e delle zone limitrofe, aree che Teseo potrebbe aver raggiunto a piedi.

Al momento della scomparsa, Teseo Cocco (56 anni, altezza circa 1 metro e 70 centimetri) indossava una maglietta grigia e pantaloni della tuta scuri (grigi o neri) caratterizzati da scritte grandi o bande bianche sui lati, oltre a scarpe sportive nere.

La famiglia e il Comune rinnovano l'appello alla massima collaborazione: chiunque creda di averlo avvistato o sia in possesso di informazioni utili è pregato di segnalarlo immediatamente in qualsiasi modo alle forze dell'ordine. Ogni notizia, anche un semplice avvistamento nelle zone di campagna o nella pineta, può risultare vitale per i familiari che stanno vivendo ore di profonda angoscia.