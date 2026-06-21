Un uomo di 48 anni, nato a Tempio Pausania e residente ad Arzachena, è stato trovato privo di vita questa mattina, in un B&B in via Dei Gremi, a Sassari.

A trovare il cadavere sono stati gli addetti alle pulizie della struttura ricettiva, che hanno aperto la porta della stanza e hanno trovato il corpo dell'uomo riverso sul letto. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno costatato la morte del 48enne.

Nel B&B sono arrivati anche gli agenti della Sezione Volanti della questura sassarese, che ora indagano sull'accaduto. Il pm della Procura di Sassari, Giovanni Porcheddu, ha disposto il sequestro della salma che sarà sottoposta ad autopsia per capire le cause del decesso.