Fumata nera: la norma che avrebbe dovuto stanziare circa 96 milioni di euro per mettere in sicurezza la continuità territoriale non sarà esaminata oggi dall'Aula.

Dopo quasi una giornata di slittamenti, vertici, riunioni e attacchi dell'opposizione nei confronti della maggioranza di centrosinistra, la seduta si è aperta nel tardo pomeriggio con l'esame di un provvedimento col carattere di urgenza che prevede modifiche e integrazioni alla variazione di bilancio approvata lo scorso agosto, ma con lo stralcio della parte relativa alla continuità territoriale.

La norma prevede in particolare misure che riguardano l'approvazione dello scorrimento delle graduatorie di Forestas, le progressioni verticali di Aspal, il comparto unico e altri aggiustamenti che hanno necessità di avere il via libera prima che cominci l'iter della prossima manovra finanziaria.

L'ammontare previsto nel testo è di circa 212 milioni per l'anno 2026, 58 milioni per il 2027 e altri 55 milioni per il 2028. "Oggi in aula portiamo un nuovo pacchetto di provvedimenti, stiamo facendo una manutenzione della norma rispetto alla variazione che è stata approvata negli scorsi mesi - chiarisce la capogruppo di Avs Maria Laura Orrù -. Sono state inserite anche ulteriori risorse per soddisfare alcune criticità all'interno degli assessorati e credo che comunque vada bene a tutti e sia una partita per i sardi".

Il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu insiste sulla continuità territoriale: "Se si vuole affrontare il tema della continuità territoriale si deve tornare in commissione con delle proposte serie, si devono discutere e si devono valutare anche con gli esperti, prima di arrivare in Aula - sottolinea rispondendo ai giornalisti - perché sino ad ora quello che ha fatto l'assessorato ai Trasporti è stato un disastro, lo vediamo sulla continuità territoriale, lo vediamo sulle tasse aeroportuali e probabilmente lo vedremo anche nei prossimi giorni con il bando nuove rotte".