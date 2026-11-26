Claudia Sanna aveva 41 anni ed era titolare di Caffellatte, attività commerciale di successo con sede in viale Aldo Moro a Olbia. In quattordici anni aveva costruito un negozio riconoscibile, facendo della ricerca estetica e dell'accoglienza i tratti distintivi del suo lavoro.

La città di Olbia piange oggi una giovane imprenditrice e una donna che, attraverso il proprio lavoro, era riuscita a lasciare un segno nel tessuto commerciale cittadino.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti la conoscevano e tra le persone che, nel corso degli anni, avevano frequentato la sua attività. Centinaia i messaggi comparsi sul web per salutare la donna, titolare di un rinomato negozio di oggettistica, articoli da regalo e complementi d'arredo.

Un'attività che aveva saputo ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel panorama olbiese, diventando un riferimento per chi cercava qualcosa di diverso dai prodotti della grande distribuzione. Entrare da Caffelatte significava trovare un ambiente ricercato ed elegante, nel quale ogni elemento sembrava rispondere a una precisa idea di gusto. Oggetti per la casa, tessuti, decorazioni, dolciumi, tisane ed essenze che esprimevano una sensibilità particolare, frutto di una passione divenuta professione.

Iconiche le vetrine e gli allestimenti di Caffellatte, soprattutto durante le festività e ora a ridosso del periodo natalizio.

Claudia Sanna era riuscita a immaginare un realtà che non fosse un semplice spazio dove acquistare un prodotto, ma un ambiente capace di offrire un'identità, una proposta originale e un rapporto diretto con le persone. Una sfida avvincente e vincente in un contesto nel quale il commercio indipendente deve confrontarsi con la concorrenza delle grandi catene e degli acquisti online, e dove mantenere viva un'attività per quattordici anni significa costruire nel tempo una relazione con il territorio. Saper interpretare i gusti della clientela. Rinnovare la propria proposta e offrire un'esperienza.

La scomparsa di Claudia Sanna, che ha affrontato con coraggio la sfida con una lunga malattia, ha commosso profondamente i tanti che la conoscevano e stimavano. Le esequie si sono celebrate nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, nella basilica di San Simplicio.