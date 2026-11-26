È stato presentato ieri al Ministero della Salute l'ottavo monitoraggio AGENAS sull’attuazione del d.m. 77/2022. “Il dato che emerge dal monitoraggio AGENAS evidenzia il lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità territoriale in Sardegna”, ha dichiarato la presidente della Regione e assessora della Sanità, Alessandra Todde. La Sardegna, si legge nel comunicato stampa della Regione, "con 327 posti letto realizzati negli Ospedali di Comunità, si colloca tra le quattro migliori regioni italiane". Nel report di AGENAS, che riporta 311 come numero di posti letto, la Sardegna si colloca effettivamente al quarto posto fra le regioni italiane per rapporto fra posti letto e popolazione residente.

Il monitoraggio dell'Agenzia ha fotografato l'avanzamento del processo di attuazione del decreto nel primo semestre del 2026, termine della 'Fase 8' di chiusura del PNRR.

I target inizialmente assegnati alla Sardegna nell’ambito della Missione 6 prevedevano 50 Case della Comunità e 13 Ospedali di Comunità. La Regione Sardegna ha vantato un "significativo avanzamento del programma regionale di potenziamento dell’assistenza territoriale, con il superamento, in entrambi i casi, dei target" europei, contando 76 Case della Comunità previste dall’attuale programmazione regionale, tra cui 68 che sarebbero state avviate. Nel report di AGENAS però figurano, al 30 giugno 2026, 91 Case della Comunità programmate, di cui 67 complete dei servizi ritenuti obbligatori. Per quanto riguarda invece gli Ospedali di Comunità, di cui 22 programmati e 19 attivati stando al comunicato della Regione Sardegna, il monitoraggio dell'Agenzia ne ha contati, sempre al 30 giugno 2026, 26 programmati (di cui 22 all'interno del PNRR e 4 extra-CIS ossia fuori dal perimetro) e 18 implementati.

Occorre specificare che nel report, a pagina 30, si legge come "l'implementazione delle strutture non può coincidere con il pieno compimento di un nuovo modello di servizio e di assistenza". Implementazione equiparata da AGENAS a una "rilevazione quantitativa" e che non indica quindi, necessariamente, la piena operatività del presidio. Una non automaticità sottolineata anche nel comunicato della Regione, che in calce ricorda: "La sfida ora è quella di rendere pienamente operative tutte le strutture programmate, garantendo il personale, l’integrazione tra i professionisti e la continuità dei percorsi assistenziali". La difficoltà nel reperire il personale sanitario era stata già rilevata dalla Corte dei conti nell'analisi dello stato di avanzamento degli interventi (delibera 218-2026). Secondo la Corte permanevano "criticità connesse alla carenza, nella maggior parte delle strutture, di medici di medicina generale, specialisti e infermieri di comunità", oltre che "ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori". Dall'analisi della Corte dei conti emergeva poi una ripartizione diversificata delle nuove strutture con una maggiore concentrazione di Case della comunità nelle province di Cagliari e Sassari, mentre Ogliastra e Medio Campidano risultavano le aree meno interessate dagli interventi. Proporzioni simili riguardavano anche gli Ospedali di comunità, con Sassari che vedeva il maggior numero di interventi, e Ogliastra e Medio Campidano che ne contavano zero nel documento della Corte e uno per ciascuna provincia in una programmazione successiva (Lanusei per l'Ogliastra presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede e San Gavino Monreale per il Medio Campidano legato al presidio ospedaliero del Comune).

Il report di AGENAS, preceduto dall'analisi della Corte dei conti, mostra inoltre, tra le Case della comunità, una prevalenza di strutture di tipo 'spoke' (centri di media complessità, cui vengono affidati compiti più ristretti), 69 secondo il monitoraggio dell'Agenzia, contro le 22 strutture di tipo 'hub' (presidi caratterizzati da un approccio integrato, attraverso la presenza di equipe medica multidisciplinare con competenze maggiori e servizi più specifici), in rapporto di 3:1 circa.