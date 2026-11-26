La Regione Sardegna destina 13,5 milioni di euro agli allevatori dei capi colpiti dalla dermatite nodulare contagiosa bovina. Su proposta dell'assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Francesco Agus, la Giunta regionale ha approvato la prosecuzione, anche per il 2026, delle misure di sostegno alle aziende zootecniche che hanno subito danni a causa della malattia e delle restrizioni sanitarie necessarie a contenerne la diffusione.

La dotazione finanziaria complessiva è costituita da 11 milioni di euro già disponibili presso l'Agenzia Laore Sardegna, non utilizzati per gli interventi del 2025, a cui si aggiungono 2,5 milioni di euro stanziati nel bilancio regionale 2026. La parte più consistente delle risorse, pari a 12,9 milioni di euro, sarà destinata a compensare i maggiori costi di produzione sostenuti dagli allevatori costretti, a causa del blocco delle movimentazioni, a trattenere in azienda gli animali destinati alla vendita. Ulteriori 500 mila euro saranno destinati a favorire la ripresa produttiva delle aziende che hanno dovuto procedere all'abbattimento forzoso del bestiame e 100 mila euro agli indennizzi per i capi deceduti a causa della malattia.

"La Regione rispetta gli impegni assunti con le associazioni di categoria e mette in campo indennizzi che compensano almeno in parte le difficoltà economiche delle aziende. Ora l'impegno della Regione e dell'Agenzia Laore sarà rendere operative le misure nel più breve tempo possibile", dichiara l'assessore Agus.

"Stiamo destinando risorse importanti a un comparto in forte espansione in Sardegna, che oggi si trova ad affrontare difficoltà estranee alle proprie dinamiche produttive e di mercato. Siamo ora in attesa del parere tecnico del Centro di Referenza nazionale, necessario per definire le condizioni sanitarie e le misure di biosicurezza che consentiranno la ripresa delle movimentazioni in deroga. La nostra maggiore preoccupazione è che il protrarsi di questa condizione di incertezza possa comprometterne le prospettive di sviluppo del comparto" conclude Agus.