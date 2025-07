La missione istituzionale a Bruxelles della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, è giunta al termine. “Ho partecipato alle plenarie, ai lavori delle commissioni, a incontri bilaterali e a un confronto con il Comitato delle Regioni. Ho incontrato il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, e il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto,” ha dichiarato la governatrice al termine della missione.

“Sono stati affrontati temi decisivi per la Sardegna – ha proseguito – dai trasporti al commercio, dai fondi di coesione al sostegno alle comunità locali. L’obiettivo è chiaro: riportare la Sardegna al centro dell’agenda europea e costruire relazioni solide per garantire ai sardi servizi efficienti e diritti pienamente riconosciuti.”

La presidente ha inoltre evidenziato i primi risultati ottenuti sul fronte dei trasporti: “Oggi, anche a seguito del grande lavoro fatto dall’Assessorato dei Trasporti per denunciare la variazione indiscriminata dei prezzi biglietti, è arrivato un segnale importante dall’Antitrust: l’Autorità garante ha avviato un confronto con la Commissione europea per ottenere maggiore trasparenza sui prezzi dei voli da e per la Sardegna, affinché le tariffe siano finalmente chiare e competitive. Questa è una battaglia che porto avanti con determinazione – ha concluso la presidente – e tornerò presto a Bruxelles per consolidare e rafforzare i risultati raggiunti”.