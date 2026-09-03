Brutta e pesante sconfitta in coppa Italia del Cagliari: alla Domus passa il Verona col punteggio di 2-1. Il vantaggio di Harroui nel primo tempo per i gialloblù, il pareggio di Mendy al 56' e la rete di Mulattieri nel finale a chiudere i conti. Da segnalare gli applausi al fresco ex Gabriele Zappa al momento dell'ingresso in campo.

La partita non è stata esattamente uno spettacolo da ricordare, un Cagliari imbottito di riserve ha fatto fatica, soprattutto nel primo tempo, ad arginare gli attacchi veronesi. Meglio nella ripresa quando è entrato qualche titolare in più. La prima frazione, infatti, si è chiusa col Verona in vantaggio grazie al gol di Harroui al 23', coi ragazzi di Pisacane incapaci di andare a impensierire la porta difesa da Perilli. Mendy poco servito, Fadera e Felici spenti, per non parlare dei due nuovi acquisti, Ciervo e Aurelio, poco propositivi.

Come detto, nella ripresa le cose sono andate leggermente meglio: è salito in cattedra Felici, prima della sostituzione, Fadera ha poi fatto l'assist di Mendy, e gli ingressi di Obert, Romano e Maldini hanno dato una verve diversa che però non è servita per portare a casa il risultato. Nel finale la doccia fredda del gol di Mulattieri che ha dato la vittoria e la qualificazione al Verona.