"Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo".

Così l'eurodeputata Avs Ilaria Salis interpellata nel programma Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il procedimento, spiega Salis, è terminato "perché il Parlamento ha confermato l'immunità, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".

Ieri l'esponente di Avs si era resa protagonista di un post sui social, divenuto virale dopo la sconfitta di Viktor Orban in Ungheria alle presidenziali. "A mai più rivederci", ha commentato condividendo uno scatto in cui sosteneva un cartello con scritto "Goodbye forever, mr. Orban".

Non è chiaro quale sarà la linea governativa sulla vicenda col nuovo presidente Péter Magyar, che fino al 2024 faceva parte dello stesso partito di Orban, prima della brusca separazione. L'europarlamentare, ad ogni modo, esulta: "La fine di un regime, l'Ungheria e l'Europa saranno posti migliori senza Orban".