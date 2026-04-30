L’assessora dei Traporti Barbara Manca interviene sull’aumento dei costi del carburante e sugli allarmi che ciò possa comportare un aumento delle tariffe per quanti viaggiano in regime di continuità territoriale aerea.

“Conosciamo la complessità del momento e le difficoltà che il sistema del trasporto aereo sta vivendo a causa dell’aumento dei costi energetici – dichiara l’assessora Manca – ma è fondamentale chiarire che il sistema di continuità territoriale oggi operativo in Sardegna, definito da un Decreto Ministeriale coerente con la normativa europea, volutamente e per scelta, non consente incrementi tariffari a carico dei residenti, né può essere modificato con decisioni non condivise e assunte sull’onda dell’emergenza”.

L’assessora sottolinea che “la tutela delle tariffe per i cittadini sardi è e resta una priorità assoluta. Siamo consapevoli del contesto e pronti alla leale collaborazione istituzionale, ma qualsiasi eventuale revisione può avvenire solo attraverso un confronto formale e strutturato tra Ministero, Regione, ENAC, finalizzato a individuare soluzioni che mantengano sano il sistema, ma non gravino sui passeggeri”.

“Limitarsi a segnalare un problema e indicare l’aumento delle tariffe come risposta - prosegue - non è pragmatismo: è necessario assumersi responsabilità e individuare soluzioni percorribili”.

“La Regione Sardegna – conclude Manca - è già al lavoro e pronta a fare la propria parte fino in fondo, ma su un punto non arretreremo: la continuità territoriale è un servizio pubblico essenziale e, come tale, va tutelato con strumenti adeguati, responsabilità condivise e rispetto della specificità della Sardegna come isola”.