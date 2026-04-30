Anche l’Università degli Studi di Cagliari aderisce all’iniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore.

Giovedì 7 maggio alle ore 17 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 2 Cagliari, verrà proiettato il docufilm dal titolo “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”.

L’evento, organizzato dall’Ateneo nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, è promosso dalla Senatrice Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore e vede coinvolte 76 università italiane in due mesi di incontri e proiezioni dedicati al tema della libertà di ricerca.

La proiezione sarà preceduta da un videomessaggio di saluto dei genitori di Giulio e del regista del docufilm Simone Manetti e si concluderà con gli interventi dell’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, e del coautore del documentario, Emanuele Cava che parteciperanno a una tavola rotonda sui temi della libertà di studio e di ricerca.

«La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia - ricorda la Senatrice Cattaneo - non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a 'fare cose' attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso.»

Per il Rettore Mola «ricordare Giulio Regeni significa ribadire, con forza e responsabilità, il valore universale della libertà di ricerca e di pensiero, che costituisce il fondamento stesso dell’università. Come Università degli Studi di Cagliari sentiamo il dovere di mantenere viva la memoria e di trasmetterla alle nuove generazioni, affinché vicende come la sua non vengano mai dimenticate. Questo incontro rappresenta un momento di riflessione collettiva e di impegno civile, nel segno della verità e della giustizia».