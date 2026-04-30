Dopo il nubifragio che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile, ha colpito Ozieri, dove in circa 30 minuti sono caduti fino a 44 mm di pioggia (VIDEO IN BASSO), con picchi di intensità molto elevati, causando disagi alla viabilità e grandine che ha imbiancato tetti e strade, per i prossimi giorni è previsto beltempo su gran parte della Penisola.

LE PREVISIONI DI ARPAS PER LA SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 30 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere rovescio o temporale, nelle zone interne con cumulati deboli nelle ore pomeridiane. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Est Nord-Est con rinforzi sino a forti sulla costa settentrionale.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore settentrionale.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 1° maggio

Cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti principalmente nella prima parte della giornata. Temperature: in lieve diminuzione in entrambi i valori. Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, forti sulla costa settentrionale e localmente in quella orientale. Attenuazione della ventilazione dalla serata. Mari: mossi, molto mossi sul settore settentrionale e orientale in attenuazione in serata.

LE TEMPERATURE

Previsioni per la giornata di sabato 2 maggio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibile aumento della nuvolosità alta dalla tarda serata. Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione, massime in aumento sul settore nord-orientale e stazionarie o in calo altrove. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali tendenti alla variabilità in serata. Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo velato. Per lunedì si prevede un aumento della nuvolosità associata a isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature minime tenderanno ad generale aumento, mentre le massime saranno in aumento domenica e in calo il giorno seguente. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. I mari saranno prevalentemente mossi.