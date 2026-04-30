Un impatto violentissimo che ha fatto temere il peggio lungo la strada che collega Oliena a Galtellì. Questa mattina, la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è dovuta intervenire d'urgenza al chilometro 30 della Statale 129, nel cuore del territorio di Oliena, a causa di un grave incidente che ha visto coinvolte due auto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sono scontrati frontalmente per cause che restano ancora in fase di accertamento. Una delle due auto ha terminato la propria corsa ribaltandosi completamente sulla sede stradale.

I due conducenti, dopo essere stati assistiti sul posto dal personale sanitario, sono stati trasportati al San Francesco di Nuoro.