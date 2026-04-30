Domani, venerdì 1 maggio, per la festa di Sant'Efisio, e il 4 in occasione del rientro della statua del martire guerriero a Cagliari il Ctm ha predisposto un servizio di trasporto pubblico locale dedicato ai fedeli che da viale La Plaia vogliono raggiungere Giorgino e viceversa. In quei giorni sarà in funzione la linea 8A, con una frequenza di 30 minuti, che sarà intensificata subito dopo la processione.

Il capolinea provvisorio sarà in viale La Plaia, all'altezza del civico 1, a ridosso dell'incrocio con via Sassari, e dopo il ripristino della viabilità, tornerà alla terza banchina di piazza Matteotti, fermata n. 2115 Matteotti (fronte Stazione FS). Nel dettaglio venerdì 1 maggio: dalle 5.25 alle 9.20 e dalle 15 sino fine servizio: viale La Plaia, SS 195, viale Pula Giorgino, Porto Canale (capolinea), viale Pula Giorgino, SS 195, via Riva di Ponente, viale La Plaia.

I bus non circoleranno in coincidenza con la processione, cioè dalle 9.20 alle 15. La prima partenza da viale La Plaia, alla fermata provvisoria dopo l'incrocio con via Sassari, è alle 5.25.

Questi gli orari delle corse da Porto Canale: 5.40, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40. L'ultima partenza utile è prevista alle 9.10. Al termine della processione, la prima partenza per il rientro da Giorgino (fronte traversa Porto Canale) sarà alle 15, con una frequenza di circa 5 minuti fino alle 17, per tornare poi a 30 minuti con partenze alle 17, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.

Lunedì 4 maggio, in occasione del rientro di Sant'Efisio, il servizio dedicato per Porto Canale/Giorgino, limitato alla tratta Matteotti-La Plaia- Porto Canale, sarà potenziato con corse supplementari dalle 17.30 sul seguente percorso: piazza Matteotti, La Plaia, S.S. 195, Giorgino, Porto Canale, Giorgino, S.S. 195, via Riva di Ponente, via Sassari, piazza Matteotti Il servizio si interromperà alle 19 alla chiusura di viale La Plaia per il passaggio della processione.