Maurizio Cadau, sindaco di Belvì, è il nuovo Vice Presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. La nomina è stata formalizzata dal presidente dell’Ente, Alessandro Corona, con un decreto firmato il 16 settembre e comunicata oggi all’Assemblea dei Sindaci riunita in seduta.

Cadau, già componente della Giunta esecutiva, conserva le deleghe ai Lavori pubblici e alle Politiche ambientali e assume anche la responsabilità della Vice Presidenza. La scelta si inserisce nel percorso di collaborazione tra gli undici Comuni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’azione condivisa e la rappresentanza del Gennargentu Mandrolisai davanti alle istituzioni regionali e nazionali.

«La scelta di affidare a Maurizio Cadau la Vice Presidenza – afferma il Presidente Alessandro Corona – nasce innanzitutto dalla volontà di proseguire con il metodo che abbiamo adottato in questi anni: confronto, dialogo, condivisione e responsabilità comune. La Comunità Montana deve essere sempre più una casa comune degli undici Comuni, nella quale ciascun amministratore possa contribuire, con le proprie competenze e la propria esperienza, alla crescita dell’intero territorio».

Corona sottolinea inoltre il lavoro svolto da Cadau nella Giunta e parla di una scelta di continuità e di un investimento sulla capacità della squadra di lavorare insieme.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e ringrazio Alessandro Corona per la fiducia che ha voluto riporre in me. La Vice Presidenza – sottolinea Cadau – rappresenta prima di tutto un impegno nei confronti delle nostre comunità e degli undici Comuni che compongono la Comunità Montana».

Il nuovo Vice Presidente ribadisce quindi l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni: «Dobbiamo continuare sulla strada dell’unità e della condivisione, mettendo da parte ciò che divide e valorizzando ciò che ci unisce. Solo attraverso una forte collaborazione tra i nostri Comuni possiamo costruire un territorio più coeso, forte e autorevole, capace di affrontare le difficoltà e, soprattutto, di cogliere le opportunità che abbiamo davanti. È con questo spirito che intendo svolgere il nuovo incarico e proseguire il lavoro insieme al Presidente, alla Giunta e a tutti i Sindaci del territorio».