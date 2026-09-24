Una segnalazione sulla lunga interruzione dell’erogazione idrica prevista nell’Agro di Sorso, in particolare nella zona di Regione Serralonga, è arrivata a Sardegna Live da Matteo Bonanni, residente della zona.

Bonanni riferisce che l’interruzione è stata comunicata dalle 12 del 24 settembre alle 11 del 25 settembre, per circa 23 ore, a causa di un intervento di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2.

Nel suo intervento, il residente precisa di comprendere la necessità della riparazione, ma pone una questione diversa: quella delle eventuali tutele economiche previste per gli utenti in caso di sospensioni così prolungate del servizio.

Di seguito la segnalazione

"È stata comunicata un'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 12:00 del 24 settembre alle ore 11:00 del 25 settembre, quindi per circa 23 ore, a causa dell'intervento di riparazione sull'acquedotto Coghinas 2.

Comprendiamo perfettamente la necessità di intervenire su una condotta danneggiata e comprendiamo che possano verificarsi guasti e situazioni di emergenza.

Quello che riteniamo inaccettabile è che ai cittadini venga chiesto di sopportare per quasi un'intera giornata l'assenza di un servizio essenziale, mentre il costo dell'acqua e del servizio idrico continua a essere addebitato agli utenti secondo la normale tariffazione.

La domanda che poniamo pubblicamente alla Regione Sardegna, a EGAS e ad Abbanoa è semplice: come viene tutelato economicamente un cittadino quando il servizio idrico viene interrotto per quasi 24 ore?

Gli utenti pagano regolarmente le proprie bollette e hanno diritto di sapere se, in presenza di interruzioni così prolungate, siano previste riduzioni tariffarie, indennizzi o altre forme di compensazione.

Non chiediamo che non vengano effettuate le riparazioni necessarie. Chiediamo semplicemente che, quando il servizio viene a mancare per un periodo così lungo, anche la tutela dell'utente e il rapporto tra servizio effettivamente erogato e costo sostenuto vengano messi al centro dell'attenzione.

Questa non vuole essere una polemica contro chi sta lavorando per riparare il guasto, ma una segnalazione sulla tutela dei cittadini che pagano il servizio idrico.

Chiediamo pertanto alla stampa di dare voce agli abitanti dell'Agro di Sorso e alla Regione Sardegna di verificare la situazione e fornire risposte pubbliche e chiare agli utenti.

Quasi 24 ore senza acqua non possono essere considerate soltanto un problema tecnico: per chi paga regolarmente il servizio, sono anche una questione di tutela e di equità."