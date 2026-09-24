Intervento nella notte dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari nella Municipalità di Pirri, Comune di Cagliari, dopo diverse chiamate al 112 per una violenta lite in strada tra due uomini.

I militari sono arrivati mentre l’alterco era ancora in corso e hanno riportato la situazione alla calma. Dai primi accertamenti è emerso che i due, cittadini di nazionalità africana, avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. Nel corso della lite, uno dei due avrebbe colpito l’altro con un coltello alla natica.

Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per ricevere le cure necessarie.

I Carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. Le posizioni delle persone coinvolte saranno ora sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, per gli adempimenti e gli eventuali provvedimenti previsti dalla legge.

I fatti sono riferiti allo stato delle indagini preliminari, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, in attesa degli ulteriori approfondimenti.