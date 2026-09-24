Oltre 1.300 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Sassari in un’abitazione privata nel centro di Olbia, dove era stato allestito un deposito utilizzato come “base logistica del falso”. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Olbia nell’ambito dei controlli contro la contraffazione, ha portato alla denuncia di un 45enne italiano.

All’interno del magazzino erano custoditi, nascosti in numerosi barattoli per la tintura, più di mille orologi che riproducevano modelli di celebri marchi dell’alta orologeria, tra cui Patek Philippe, Rolex, Bulgari, Omega, Hublot, Audemars Piguet, Panerai, Cartier e Swatch.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, gli articoli erano realizzati con particolare cura e corredati da confezioni, shopper, certificati di garanzia e autenticità, tutti riprodotti per imitare gli originali. Il proprietario dell’immobile non avrebbe fornito documentazione in grado di giustificarne la provenienza o la detenzione.

Il 45enne è stato denunciato alla Procura di Tempio Pausania per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sequestrata.

L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza a tutela del Made in Italy, dei consumatori e della concorrenza. La nota precisa che i fatti si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che resta fermo il giudizio di merito.