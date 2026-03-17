"Ancora una volta, un tema importantissimo per il futuro dei sardi e della Sardegna viene trattato dalla presidente Todde e dalla sua giunta con superficialità e con uno spregio nei confronti del Consiglio regionale che non viene coinvolto su una scelta così importante". Il centrodestra boccia su tutta la linea la delibera approvata ieri dalla Giunta Todde che dà avvio al processo di integrazione dei tre aeroporti sardi in un'unica rete aeroportuale.

Lo sottolinea il leader di Fdi in Aula Paolo Truzzu: "Credo che sia assolutamente necessario un dibattito, che tutte le scelte possono essere fatte, ma devono essere fatte nella massima trasparenza, imparzialità, e soprattutto devono essere decise anche dal Consiglio regionale", aggiunge. "Mi dispiace che ancora una volta, invece, il Consiglio venga trattato come un semplice passacarte, e che non si affrontino in maniera politica nell'Assemblea le questioni politiche che hanno una ricaduta per il futuro della Sardegna".

Negativo anche il giudizio del capogruppo dei Riformatori, Umberto Ticca: "Privatizzare è una scelta sbagliata - sostiene -. I numeri dicono che il sistema funziona: traffico in crescita e bilanci solidi. E allora perché privatizzare? Non c'è alcuna emergenza industriale che lo imponga. Per questo lo dico con chiarezza: è una scelta sbagliata. Gli aeroporti sono la principale porta di accesso e uscita della Sardegna e non possono essere trattati come un'operazione finanziaria".

Per Ticca non si tratta di una posizione ideologica: "I privati possono essere una risorsa, ma qui il rischio è evidente, soprattutto se si arriva a concentrare i tre scali in un unico soggetto. Sarebbe un errore politico e industriale che indebolirebbe l'Isola". E ribadisce: "Se i numeri sono positivi, la privatizzazione non è una necessità. È una scelta. E oggi è una scelta sbagliata che va fermata e riportata dentro un confronto vero e trasparente".