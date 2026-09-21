Un incendio è divampato alle 4:30 di questa mattina in un appartamento di viale Europa, ad Alghero. Le fiamme si sono sviluppate nel terrazzino dell'abitazione, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si propagasse al resto dell'appartamento.

L'incendio ha interessato alcune pareti, provocando anche una notevole quantità di fumo. Gli occupanti dell'abitazione, di nazionalità estera, sono stati fatti evacuare e affidati alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto.

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero ha operato per mettere in sicurezza l'appartamento. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.