Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini interviene sul fermo degli equipaggi della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza, esprimendo preoccupazione per il trattamento riservato agli attivisti.

“Israele deve rispettare il diritto internazionale, ma soprattutto non deve ledere la dignità umana. Il Governo nazionale, davanti ai maltrattamenti subiti dai manifestanti della missione umanitaria verso Gaza, deve agire senza indugi”, afferma Comandini.

Secondo quanto riferito, sarebbero 430 le persone fermate, tra cui 30 italiani. Nel gruppo anche i sardi Ilaria Mancosu e Gianfranco Frongia.

“Davanti al trattamento riservato ai manifestanti che giudico inaccettabile e gravissimo - sottolinea Comandini - è necessaria una risposta da parte del governo italiano ferma e risoluta. Non si può assistere a questo scempio dei diritti umani”.

Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre espresso solidarietà agli attivisti coinvolti nella missione, parlando a nome dell’intera Assemblea sarda e auspicando la loro immediata liberazione.