Nel 2025 continua a crescere in Italia la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Secondo i dati diffusi da Corepla, sono state raccolte quasi 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, pari a 27 chilogrammi per abitante, con un incremento del 3,75% rispetto al 2024.

In aumento anche il riciclo: gli imballaggi avviati a recupero hanno raggiunto 1 milione e 180mila tonnellate, di cui 970mila effettivamente riciclate. La quota riciclata rispetto all’immesso al consumo si attesta così al 49,6%, praticamente in linea con l’obiettivo europeo del 50% fissato per il 2025.

Corepla parla di “crescente impegno di cittadini, Comuni e imprese verso un modello di economia circolare sempre più maturo”. Il sistema del consorzio ha coinvolto 7.534 Comuni italiani, coprendo il 98% della popolazione nazionale, pari a circa 58 milioni di cittadini.

La Sardegna si conferma anche quest’anno la regione italiana con il dato pro capite più alto: 36,7 chilogrammi per abitante. Dietro l’Isola si collocano Liguria con 35 chilogrammi, Veneto con 30,9 e Campania con 30,6. Più bassi invece i dati di Trentino-Alto Adige e Basilicata, rispettivamente con 17,9 e 18,8 chilogrammi per abitante, pur in un quadro di crescita generalizzata.

“Il 2025 conferma la solidità e la capacità evolutiva del modello Corepla, fondato sulla collaborazione tra imprese, istituzioni, cittadini e operatori della filiera - afferma Giovanni Cassuti - I risultati raggiunti testimoniano l'efficacia di un sistema in grado di coniugare crescita della raccolta differenziata, qualità del riciclo ed efficienza industriale”.