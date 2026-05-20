Polemica politica sulla missione istituzionale della Regione Sardegna in Cina dedicata a trasporti, mobilità intelligente, logistica e innovazione tecnologica. A sollevarla è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che annuncia un’interrogazione urgente rivolta alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessora dei Trasporti Barbara Manca.

Nel mirino del consigliere la presenza nella delegazione di Franciscu Sedda, consulente della Presidenza regionale. “La presenza del consulente della Presidente della Regione, Franciscu Sedda, nella delegazione partita per la missione istituzionale in Cina solleva pesanti interrogativi politici e amministrativi”, afferma Meloni.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la trasferta riguardava temi altamente specialistici e “stride la presenza di un consulente politico e culturale della Presidenza della Regione, le cui competenze appaiono ben lontane dagli obiettivi dichiarati della trasferta”.

Meloni chiede inoltre chiarimenti sul ruolo svolto dal consulente durante gli incontri con compagnie aeree, imprese tecnologiche e autorità cinesi. “È legittimo chiedersi quale contributo tecnico o istituzionale abbia fornito Sedda”, sostiene il consigliere, aggiungendo che i cittadini “hanno il diritto di sapere se questa missione sia servita davvero a costruire opportunità concrete per la Sardegna oppure se si sia trasformata nell’ennesima passerella internazionale a spese dei contribuenti”.

Nella nota, Meloni critica infine la gestione regionale dei trasporti e dei servizi, parlando di continuità territoriale fragile, trasporti inefficienti e servizi essenziali in difficoltà.