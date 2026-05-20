Una donna di 93 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Sassari dopo un incidente avvenuto in via delle Magnolie. L’anziana era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro di recinzione.

Secondo i primi riscontri effettuati dai soccorritori, la donna potrebbe essere stata colta da un malore mentre si trovava al volante. L’auto avrebbe quindi proseguito la corsa fino all’impatto contro il muro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.