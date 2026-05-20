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Confcooperative provinciale Cagliari si schiera contro la privatizzazione dell’aeroporto di Aeroporto di Cagliari-Elmas e annuncia voto contrario in Camera di Commercio nel caso in cui si procedesse con la cessione delle quote ai privati.
“La cooperazione si basa sulla mutualità, sul sostegno al territorio e sulla tutela del bene pubblico. Dare il nostro assenso alla cessione delle quote ai privati da parte della Camera di Commercio equivarrebbe a voltarci dall’altra parte”, afferma il presidente di Confcooperative provinciale Cagliari Fabio Onnis, sottolineando che la posizione dell’associazione è in linea con la contrarietà espressa dalla Corte dei Conti.
Confcooperative, insieme ad AGCI, rappresenterà per il prossimo quinquennio il mondo della cooperazione nel Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano attraverso la vicepresidente provinciale Katia Dessì.
Secondo Onnis, lo scalo cagliaritano rappresenta “una infrastruttura strategica” per garantire mobilità, competitività delle imprese e continuità territoriale. Per questo, aggiunge, una gestione privata rischierebbe di essere orientata soprattutto “al profitto delle logiche di mercato mettendo in secondo piano gli interessi della collettività”.
“Nel momento in cui si decidesse di portare avanti questo progetto nonostante il parere negativo della Corte dei Conti – sottolinea Fabio Onnis – il nostro voto all’interno della Camera di Commercio sarebbe contrario”.
Il presidente di Confcooperative auspica infine maggiore dialogo e trasparenza per rivedere il progetto recependo le osservazioni della Corte dei Conti, senza compromettere il controllo pubblico e il ruolo strategico dello scalo per il territorio.