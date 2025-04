Le disposizioni contenute nella Finanziaria regionale approvata ieri notte danno impulso a una parte rilevante del Piano regionale di Sviluppo. L’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica potrà ora avviare diverse iniziative strategiche.

Tra queste – spiega una nota della Regione – figurano “l’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), l’avvio della revisione del Piano Paesaggistico Regionale, le opere di Rigenerazione Urbana, il Censimento del Patrimonio Regionale e la contestuale digitalizzazione”.

“L’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Regionale è uno strumento fondamentale per la gestione del territorio, necessario per il Sistema Regione e gli Enti Locali, così come per professionisti, imprese e cittadini”, commenta l’assessore Francesco Spanedda. “Tale azione si innesta all’interno della più ampia strategia di innovazione e data strategy varata dalla Giunta regionale ed è di supporto anche all’aggiornamento e all’estensione del Piano Paesaggistico Regionale”.

Le risorse saranno rafforzate da fondi FSC e da ulteriori disponibilità nella prossima variazione di bilancio. “Va sottolineato anche l’incremento del Fondo Unico – sottolinea l’assessore – che permetterà fin da subito di mettere a disposizione ulteriori risorse agli Enti Locali e i fondi per le Province e le Città Metropolitane. Queste azioni certificano l’attenzione della Regione per gli Enti, che rappresentano presidi di prossimità chiamati a garantire servizi essenziali ai cittadini”.