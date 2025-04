Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla Strada provinciale 729 nei pressi del bivio per Berchidda in direzione Sassari.

Intorno alle 15, per cause da stabilire un autocarro e un’utilitaria si sono scontrate riportando notevoli danni. Due persone che viaggiavano all’interno dell’auto sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno collaborato con il 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente, e i carabinieri di Olbia.