Due colpi di fucile nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì a Cossoine, nel Sassarese, contro una casa destinata a ospitare una famiglia rom proveniente dal campo di sosta di Piandanna a Sassari.

Uno dei colpi esplosi ha trapassato una finestra e si è conficcato su una parete della stanza. Il proprietario, che vive in quell'abitazione, al momento dell'attentato si trovava in un’altra camera e fortunatamente non ha subito conseguenze.

Da qualche tempo l'uomo ha avviato una trattativa per la vendita della casa a una associazione che dovrebbe poi mettere a disposizione l'appartamento per ospitare una famiglia rom. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Bonorva.