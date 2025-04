Con il volto coperto da una sciarpa è entrato all'interno della filiale del Banco Desio di Viale Aldo Moro, a Olbia, e ha tentato di portare a segno una rapina saltando il bancone e raggiungendo il cassiere ma è stato messo in fuga da un altro dipendente della banca e successivamente fermato dalla polizia.

L'episodio è avvenuto questa mattina, provocando spavento e agitazione tra i dipendenti e la clientela presente al momento. L'uomo, un italiano con precedenti penali, si trova ora in stato di fermo nel commissariato olbiese.

Dalle prime notizie sembra che non fosse armato e ha provato a compiere la rapina da solo, intimando al cassiere di consegnargli i soldi custoditi in quel momento nella cassa. A far scappare il rapinatore è stato l'intervento di un altro dipendente della banca. L'uomo ha tentato la fuga usando la porta di sicurezza del locale e scappando a piedi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno visionato le immagini di video sorveglianza della filiale e sono riusciti a identificare il rapinatore.