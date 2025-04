Renato Soru, fondatore di Tiscali ed ex presidente della Regione Sardegna, ha venduto per 15,5 milioni di euro la sua villa sul mare di Villasimius a Richard Widmaier Picasso, nipote del celebre artista spagnolo. La notizia, anticipata dal sito Moro seduto a firma di Augusto Ditel, è stata confermata all’ANSA dallo stesso Soru.

La proprietà, situata in località Is Cuccureddus sulla costa sud-orientale della Sardegna, comprende un approdo privato, un parco retrostante e una villa immersa in 40 ettari di terreno. "La trattativa è durata a lungo", ma alla fine l’erede di Pablo Picasso, durante una visita a Cagliari ospite dell’ex europarlamentare del Pd, ha concluso l’acquisto.

Secondo quanto riportato dal sito, la vendita consente a Soru di chiudere il contenzioso con Intesa Sanpaolo, che aveva messo all’asta una sua villa a Cagliari per un debito di 7 milioni.

Costruita tra gli anni ’50 e ’60 dalla famiglia Trois, la villa fu acquistata e ristrutturata da Soru nel 2003. L’intervento ha incluso uliveto, due vigneti, frutteto e giardini mediterranei. Nel 2012 era stata messa in vendita su Sotheby’s per 24 milioni.