Riparte da Sassari la Federazione storica del Partito Sardo d’Azione, che dopo anni di commissariamento e oltre un decennio di divisioni interne si è ricomposta. In un comunicato del PSd’Az, si evidenzia come la Federazione abbia non solo eletto a larga maggioranza il nuovo segretario, Gavino Gaspa, ma abbia anche definito una linea politica chiara, rappresentata al Congresso dal Segretario nazionale Christian Solinas.

Solinas ha sottolineato “l’importanza e la valenza politica di ridare alla Federazione di Sassari una classe dirigente democraticamente eletta, in un momento di straordinaria importanza per la vita politica e sociale della Città Metropolitana di Sassari”, precisando che le operazioni congressuali si sono svolte secondo il Regolamento del 2005 e senza imposizioni dall’attuale vertice.

Dall’assemblea plenaria del 29 novembre fino al 24 gennaio, i 19 votanti sui 21 componenti del Coordinamento hanno eletto Gaspa con 13 voti; una scheda bianca e 5 voti ripartiti tra Giada Carta e Rita Mulas, più una nulla. Successivamente sono stati nominati il Segretario Amministrativo, Patrizia Simula, con 14 voti, e i 5 membri della Commissione Federale di Garanzia.

“Con l’elezione di Gavino Gaspa, la Federazione di Sassari ha voluto puntare su una persona di comprovata esperienza e capacità politica”, si legge nel comunicato. Gaspa, militante PSd’Az dal 1982, è stato amministratore del Comune di Porto Torres per oltre vent’anni in ruoli apicali come Presidente del Consiglio Comunale, Vice Sindaco e Assessore.

Nel suo discorso d’insediamento, Gaspa ha ricordato il ruolo fondamentale dei Comuni periferici nel Congresso, assicurando che non saranno trascurati nella gestione della Federazione e nelle future politiche del Coordinamento.