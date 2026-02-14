La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle 14:00 del 14 febbraio 2026 fino alle 09:00 del 15 febbraio 2026. Le aree interessate comprendono Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso e Logudoro. Tutti i documenti e aggiornamenti sono consultabili sul sito della Regione Sardegna.

Nella parte del territorio comunale di Cagliari, fino alla mezzanotte di oggi sarà attivo il rischio idrogeologico e fino alle 09:00 di domani il rischio idraulico.

Resta confermata fino alle 21:00 di domenica 15 febbraio l’allerta per vento e mareggiate, con invito a limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione è richiesta nelle zone alberate e nelle aree costiere più esposte.

Per motivi di sicurezza, la Protezione Civile comunale del capoluogo ha indicato alcune vie della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare e ha individuato come area di sosta sicura quella della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

In caso di temporali si raccomanda di rimanere in casa, salire ai piani superiori se ci si trova a piano terra o seminterrato, evitare spostamenti non urgenti, non attraversare torrenti in piena, non sostare vicino a ponti o argini e seguire le indicazioni delle strutture territoriali di Protezione Civile.