I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 48enne disoccupato del posto, già conosciuto dalle Forze di Polizia. Il provvedimento prevede il divieto di dimora nel comune e il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno mille metri, controllata tramite braccialetto elettronico.

La misura scaturisce da una vicenda familiare complessa, culminata il 29 gennaio scorso in un episodio particolarmente grave. In base a quanto ricostruito, l’uomo, in uno stato di alterazione psicofisica verosimilmente legato all’abuso di sostanze stimolanti, avrebbe aggredito per motivi banali alcuni familiari, tra cui due donne ultrasessantenni, arrivando a minacciarle con un coltello a serramanico.

L’intervento immediato dei militari aveva consentito di riportare la situazione alla calma e di sequestrare l’arma. Gli accertamenti successivi hanno delineato un contesto di presunti comportamenti reiterati tra minacce e vessazioni, riconducibili all’ipotesi di atti persecutori. Da qui l’attivazione della procedura prevista dal “Codice Rosso” e l’adozione della misura cautelare, ora eseguita con il supporto del dispositivo elettronico di controllo.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alla violenza domestica e di genere, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.