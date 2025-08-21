Intervento della Guardia Costiera di Cagliari sul litorale di Chia, dove i militari hanno effettuato alcuni accertamenti nei confronti di una società che gestiva uno stabilimento balneare. Dalle verifiche è emersa la totale assenza di autorizzazione o concessione per l'occupazione e l'uso di un tratto di spiaggia di oltre 500 mq.

L’area era occupata da attrezzature da spiaggia installate senza alcun titolo. Sono stati quindi rimossi e sottoposti a sequestro oltre 30 ombrelloni, 60 lettini, 30 tavolini, una torretta di salvataggio, una struttura in legno e altre attrezzature varie.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato per la violazione dell’articolo 1161 del Codice della navigazione, che sanziona penalmente l’occupazione arbitraria del demanio marittimo.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. Non si esclude possano essere erogate anche sanzioni amministrative per altre irregolarità eventualmente riscontrate nel corso delle indagini.