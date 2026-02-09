“Sono bastate due settimane al governo Meloni per dimenticarsi delle devastazioni del ciclone Harry, di Niscemi e di tutti i comuni colpiti. Del resto, la stessa premier è troppo impegnata nel casting per gli artisti che dovranno salire con Conti sul palco dell'Ariston a Sanremo. Così come Salvini, troppo preso a costringere tutti i malcapitati atleti azzurri impegnati nei giochi olimpici invernali a farsi dei selfie con lui”.

L’attacco arriva dalla senatrice siciliana del M5S Ketty Damante, che prosegue: “Per siciliani, calabresi e sardi che hanno perso tutto, non c'è troppo tempo da spendere. Dei ristori non si sa nulla, e di quale sia il piano per aiutare imprese e lavoratori costretti a fermarsi nemmeno. Parecchi comuni marittimi rischiano di perdere in toto la stagione balneare e vivono nel limbo”.

“Il governo, approvato il grottesco dl sul ponte sullo Stretto – conclude –, ha deciso che quei 15 miliardi vanno ancora tenuti in naftalina per un'opera il cui iter va rifatto da capo o quasi. Aspettiamo che ci dicano quando stanzieranno risorse vere per aiutare i cittadini interessati. Dovremo aspettare che passino Olimpiadi e festival di Sanremo?”.