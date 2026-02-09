PHOTO
Paura intorno alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 9 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 292 al chilometro 8, che collega Alghero a Villanova M. Leone, a seguito di una frana.
I massi caduti hanno bloccato parzialmente una corsia, creando disagi al transito dei veicoli. I vigili, giunti sul luogo, hanno immediatamente messo in sicurezza l'area colpita dallo smottamento, in attesa dell'intervento delle apparecchiature dell'Anas.
Fortunatamente non ci sono state persone ferite né automobili coinvolte nell'incidente. Presenti sul posto anche Carabinieri e personale dell'Anas.