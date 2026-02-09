Tragedia a Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bambina di due anni è stata trovata morta nella mattinata di lunedì 9 febbraio, in località Montenero.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riferito dalla madre ai carabinieri, la piccola sarebbe caduta dalle scale all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: la bambina è andata in arresto cardiaco ed è morta senza riprendere conoscenza.

Per tutta la giornata sono proseguiti i rilievi nell’appartamento, dove è intervenuto anche il medico legale. Durante i primi accertamenti sarebbero state riscontrate alcune ecchimosi sul corpo della piccola.

Come anticipato dal procuratore di Imperia, Alberto Lari, è stata aperta un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’episodio. Al momento il capo d’imputazione non è stato ancora definito.