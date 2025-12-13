Ulteriori 54 comuni in Sardegna avranno accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) locali. La graduatoria, resa pubblica ieri, venerdì 12 dicembre, sul sito ufficiale della Regione Sardegna, prevede un totale di 33 milioni di euro stanziati dall'Assessorato dell'Industria nell'ambito della Finanziaria 2025.



Questo finanziamento si aggiunge ai 15 milioni di euro assegnati nel 2024 a 59 comuni e ai 16 milioni di euro distribuiti a giugno 2025 a 56 comuni.

“Un buon segnale a favore del sistema economico regionale, che permetterà a 169 amministrazioni dell’Isola di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie per favorire gli investimenti delle imprese nei propri territori - sottolinea l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani -. La principale e più significativa novità rispetto ai bandi precedenti – spiega – riguarda l’entità del finanziamento, che da un tetto massimo di 300 mila euro è passato a un milione di euro”.

Tra i 54 comuni che hanno ottenuto il finanziamento, 11 si sono aggiudicati il contributo massimo di 1 milione di euro e 19 beneficeranno di un importo superiore ai 500 mila euro.