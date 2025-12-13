Durante la prima riunione successiva al congresso del Partito Progressista, tenutasi durante la mattina di oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 10, la direzione ha votato all'unanimità a favore della proposta del segretario politico Massimo Zedda per la formazione della nuova segreteria politica.



La nuova segreteria politica includerà non solo il segretario politico Massimo Zedda, eletto durante il congresso, ma anche Fabrizio Beccu, Simone Campus, Maura Boi, Federica Siddi e Matteo Massa, che assumerà il ruolo di responsabile organizzazione e tesoriere del Partito Progressista.

La direzione, insieme alla segreteria politica, esprimono gratitudine alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, per aver nominato Francesco Agus come assessore all’Agricoltura e alla riforma agro-pastorale. Augurano ad Agus ogni successo nel suo nuovo incarico e si impegnano a fornirgli il massimo supporto per promuovere lo sviluppo di un settore cruciale per l'economia della Sardegna.