Macabra scoperta a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, dove il cadavere di un uomo, morto da diverso tempo, è stato rinvenuto all'interno di un baule nella casa che condivideva con la madre anziana e i suoi fratelli. La notizia è stata data da Tg Com 24.

La tragica scoperta è avvenuta durante un controllo effettuato dai vigili urbani, in risposta a una segnalazione. Al momento, secondo quanto riportato dal quotidiano, le cause della morte rimangono sconosciute, anche se le prime indagini sembrano escludere la presenza di violenza.

Il pm si è recato sul posto per interrogare i familiari, tra cui la madre anziana, trovata secondo quanto riporta Tg Com 24 in condizioni di denutrizione, e i due fratelli, di età compresa tra i 30 e i 40 anni.