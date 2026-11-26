Chirurgia sempre meno invasiva, tecnologie innovative e trattamenti personalizzati per migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita delle pazienti. Sono i temi al centro della quattordicesima edizione del congresso “Breast Cancer Update”, in programma sabato 28 novembre nella Cittadella universitaria di Monserrato, con il coordinamento scientifico di Massimo Dessena, direttore della Senologia chirurgica dell'Aou di Cagliari, e dell'oncologo Daniele Farci.

In Italia sono stati diagnosticati 56mila nuovi casi di tumore al seno nell'ultimo anno, circa 1.600 nell'Isola. «L’evento “Breast Cancer Update rappresenta un'importante occasione di confronto tra specialisti per fare il punto sulle innovazioni nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno», spiega Dessena.

Le strategie terapeutiche puntano a ridurre l'impatto degli interventi e adattare le cure alle caratteristiche della malattia. «Nelle forme iniziali del carcinoma mammario si afferma un approccio conservativo», sottolinea Dessena, con tecniche chirurgiche meno invasive, anche robotiche ed endoscopiche. Per i casi più aggressivi e avanzati, Farci evidenzia invece le opportunità offerte dalle nuove terapie mirate, con prospettive di miglioramento della prognosi e della qualità della vita.

I lavori, al via alle 9, vedranno la partecipazione di esperti provenienti da importanti centri oncologici nazionali e specialisti dell'Aou di Cagliari. In programma approfondimenti sulla second opinion oncologica, sulle nuove terapie per la malattia metastatica, sulla diagnostica per immagini, sull'intelligenza artificiale nella ricostruzione mammaria e sulle tecniche chirurgiche più innovative.

Venerdì 27 novembre, al T Hotel di Cagliari, dalle 16 alle 18, si terrà inoltre il precongressuale dedicato al ruolo degli stili di vita nel carcinoma mammario, con una tavola rotonda aperta anche alle associazioni dei pazienti e al volontariato.