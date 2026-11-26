Un'attività di vendita porta a porta giudicata anomala e insistente, tanto da spingere diversi residenti a chiedere l'intervento dei Carabinieri. È quanto accaduto nei giorni scorsi nei centri del Barigadu, dove un uomo proponeva l'acquisto di souvenir con il logo "Sardegna", bussando ripetutamente alle abitazioni.

Le segnalazioni hanno fatto scattare i controlli dei militari della Stazione di Sorradile, affiancati dai colleghi di Neoneli. L'uomo è stato individuato e fermato ieri mattina nei pressi di via Italia, a Sorradile. Si tratta di un 44enne originario della Campania e residente ad Alghero, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Non essendo riuscito a fornire giustificazioni per una modalità di vendita ritenuta insolita e priva di un reale riscontro commerciale, nei suoi confronti è stato avviato un provvedimento preventivo. Grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Questura di Oristano, il Questore ha emesso il Foglio di via obbligatorio nell'arco di due ore dalla proposta dei militari.

Per l'uomo è scattato il divieto di ritorno, per un anno, nei territori comunali di Sorradile, Nughedu Santa Vittoria e Bidonì. Il provvedimento gli è stato notificato dai Carabinieri prima che lasciasse il paese.