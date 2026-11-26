Sorpreso mentre trasportava a mano uno scooter rubato, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di ricettazione. L'episodio è avvenuto nella mattinata del 25 novembre a Cagliari, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione di Stampace.

I Carabinieri, transitando in via Roma, hanno notato un uomo senza fissa dimora e con precedenti mentre spingeva un Piaggio Liberty senza le chiavi di accensione. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che il mezzo era stato rubato e che il proprietario aveva presentato denuncia poco prima.

Per l'uomo sono quindi scattate le manette. Al termine degli accertamenti è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.