Paura nella notte a Pirri, municipalità del Comune di Cagliari, dove un incendio ha coinvolto tre autobotti parcheggiate all'interno di un deposito di carburanti. L'allarme è scattato intorno alle 23:45 del 25 novembre e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando del capoluogo.

I mezzi interessati dalle fiamme sono utilizzati per il trasporto di idrocarburi. Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che l'incendio si propagasse ai locali adiacenti alle autobotti.

Non si registrano persone coinvolte.