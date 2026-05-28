È grave la bambina di tre anni risucchiata da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence dove era in vacanza con la sua famiglia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio, a Celle Ligure, in provincia di Savona.

Come riporta Sky Tg 24, la bambina avrebbe riportato gravi traumi agli arti dopo essere rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione della vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rosa di Celle, l'automedica del 118 e l'elisoccorso Grifo da Albenga.

Dopo le prime cure sul posto, sempre come riporta il quotidiano, la piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori trattamenti e accertamenti medici. Attualmente, le sue condizioni sono in fase di valutazione.

I Carabinieri di Celle Ligure sono intervenuti sul luogo dell'incidente per indagare sulla dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento della vasca idromassaggio.