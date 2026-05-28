Una terribile tragedia ha scosso nelle ultime ore la Campania, dove la 58enne Maria Carmela D'Angelo, titolare di una nota pasticceria a Roccadaspide, nel Cilento, si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano del reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

A dare la drammatica notizia i quotidiani Il Mattino e Leggo, secondo i quali lo scorso 21 maggio, mentre preparava buonissimi dolci tipici cilentani con le ricette ereditate da nonna e zia, la donna è stata investita da una fiammata partita dalla friggitrice industriale, che le ha causato profonde e gravi ustioni su diverse parti del corpo. Trasportata immediatamente in eliambulanza al Cardarelli, i medici l'hanno dichiarata fuori pericolo nei giorni successivi.

Ma, come riporta Il Mattino, la prospettiva di un lungo percorso di chirurgia plastica ricostruttiva per ricostruire il volto si sarebbe rivelata insostenibile per Maria Carmela, che avrebbe scelto di compiere il gesto estremo nel giorno in cui sarebbe dovuta essere trasferita nel reparto di Chirurgia plastica.

Il Cardarelli ha precisato, come riporta Leggo, che "i pazienti della Terapia Intensiva Grandi Ustionati sono monitorati h24 e seguiti con attenzione anche sul piano psicologico".

La donna lascia il marito, i due figli e anche il fratello con cui gestiva insieme l'attività inaugurata nel 2002 e molto rinomata e apprezzata in tutta la zona del Salernitano.