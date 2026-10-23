A San Nicolò d’Arcidano prosegue oggi, venerdì 23 ottobre, il Progetto Folk “Colori, canti e suoni della nostra terra”, promosso dal Gruppo Folk Arcidanese per valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Il programma della seconda delle tre giornate, che punta al raccontare e tramandare le tradizioni sarde, si aprirà alle 17:30 nella Sala Conferenze, con un incontro dedicato all’abbigliamento tradizionale, alle tradizioni canore e musicali e alle arti della Sardegna. Un’occasione per approfondire le diverse espressioni della cultura isolana e il loro significato, in un percorso che unisce memoria e trasmissione dei saperi.

Alle 19:30, in Piazza Roma, sarà la volta dell’esibizione Mini Folk, presentata da Giuliano Marongiu e Madrina Franca Pinna. Durante la serata si esibirà anche il Coro Boghes de Cheremule.

Un programma che riserva un’attenzione particolare ai bambini e agli adolescenti, considerati protagonisti fondamentali nel futuro delle tradizioni popolari.

"Cerchiamo di affascinare i bambini e di avvicinarli al gruppo folk fin dalla scuola dell’infanzia. Quando si avvicinano i più piccoli, spesso arrivano infatti anche le famiglie", racconta a Sardegna Live Gigliola Zedda, presidente del Gruppo Folk Arcidanese.

Il coinvolgimento dei più giovani rappresenta una delle priorità dell’associazione, che punta a costruire un legame duraturo tra le nuove generazioni e le radici culturali del territorio. "Attraverso il ballo sardo, che può essere proposto anche nelle scuole fin dall’infanzia, vogliamo offrire loro un’opportunità per avvicinarsi alle nostre radici e vivere esperienze di condivisione", aggiunge Zedda.

L’obiettivo è far sì che il folklore non rimanga soltanto una testimonianza del passato, ma continui a essere una realtà viva, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie.

La seconda giornata del Progetto Folk si inserisce proprio in questa prospettiva: trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle tradizioni sarde, creando occasioni di incontro e partecipazione per tutta la comunità.