Desulo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per la 34ª edizione di «La Montagna Produce», la manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Desulo e dall’Associazione Turistica Pro Loco Desulo APS, in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Due giornate dedicate alle eccellenze produttive, alla cultura e alle tradizioni della Sardegna, con un ricco programma di esposizioni, mostre, convegni, sfilate, spettacoli e concerti.

Salumi, formaggi, torrone, artigianato del legno e creazioni ispirate alla tradizione del cucito desulese saranno protagonisti di un percorso alla scoperta dei sapori e dei saperi del territorio.

Cuore della manifestazione sarà il suggestivo centro storico di Issiria, con le sue antiche dimore e i suoi scorci caratteristici, che farà da cornice agli appuntamenti culturali, al Premio Letterario dei Poeti di Montagna, agli approfondimenti sull’abbigliamento tradizionale e alla sfilata dei costumi della Sardegna.

Alla cerimonia è prevista la presenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e del vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Frau.

Grande spazio sarà riservato anche alle espressioni più autentiche del patrimonio popolare isolano, con le maschere tradizionali di Ortueri e Neoneli, i gruppi folk di Ovodda, Villagrande Strisaili, Florinas e Olbia, i Tenores Su Connottu di Fonni e Romanzesu di Bitti, il Coro Bachis Sulis di Aritzo, i Novos Sonos e i Dilliriana, oltre a numerose altre realtà artistiche e culturali.

Il programma degli spettacoli pomeridiani, «Desulo in Festa», sarà condotto da Giuliano Marongiu e vedrà protagonisti alcuni grandi nomi della musica italiana e sarda: Patty Pravo, una delle regine della canzone italiana con 120 milioni di dischi venduti nel mondo nell’arco della sua lunga carriera, Bobby Solo, storico interprete della musica e dello spettacolo nazionale, Moses Concas e Maria Giovanna Cherchi.

Questi ultimi saranno protagonisti anche dei talk musicali programmati nel corso delle mattinate. Sul palco saliranno inoltre Gianbattista Longu, Incantos, Lavinia Peddio, la Sardinia Rock Band con Massimo Satta e la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Muravera.

A impreziosire il programma culturale contribuiranno inoltre Franciscu Sedda, Luca Nonnis e Carlo Peddio.

Spazio anche alla prima edizione dell’Estemporanea di Pittura «Pennellate di Montagna – L’arte racconta il cuore di Desulo», presieduta dal pittore e maestro d’arte Leo Pes.

La sindaca Alessandra Peddio sottolinea il valore della manifestazione: «La Montagna Produce è una grande opportunità per Desulo e per tutto il territorio. È la festa di chi produce, di chi custodisce i saperi antichi e di chi guarda al futuro con orgoglio e fiducia. Desulo è uno scrigno di bellezza e ospitalità, una comunità che apre le proprie porte per condividere storia, tradizioni e identità».

La Montagna Produce si presenta così come una grande festa della Sardegna, capace di unire gastronomia, artigianato, musica, cultura e folklore, promuovendo Desulo come luogo di accoglienza e custode di un patrimonio identitario unico.