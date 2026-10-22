Danze, musica e abiti tradizionali sardi: comincerà oggi, giovedì 22 ottobre 2026, a San Nicolò d’Arcidano il Progetto Folk "Colori, canti e suoni della nostra terra", una tre giorni dedicati al patrimonio culturale della Sardegna e alle sue diverse espressioni, organizzate dal Gruppo Folk Arcidanese con il finanziamento dell’associazione e della Regione.

Ad aprire la manifestazione sarà uno degli appuntamenti più attesi: la sfilata degli abiti tradizionali femminili, in programma alle ore 19:30 in Piazza Roma e presentata da Giuliano Marongiu. Alle 20:30, la piazza continuerà ad animarsi con le danze e i canti del gruppo Fantasias de Ballos.

Una serata che mette al centro non soltanto la bellezza degli abiti tradizionali, ma anche il valore culturale e identitario degli elementi che raccontano la storia delle comunità sarde.

"Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione alle donne, non per mettere in un angolo gli uomini, ma perché riteniamo importante valorizzare la figura femminile, che ha sempre avuto un ruolo cruciale anche nella famiglia e nella trasmissione delle tradizioni, ma è stata in ombra il più delle volte", spiega a Sardegna Live la presidente del Gruppo Folk Arcidanese, Gigliola Zedda.

La scelta di dedicare uno spazio specifico agli abiti femminili si inserisce in un progetto più ampio, che punta a raccontare il folklore attraverso le persone, i costumi e le espressioni artistiche che contribuiscono a custodire la memoria collettiva dell’Isola.

L’iniziativa nasce anche dalla volontà di avvicinare al mondo delle tradizioni chi ancora non lo conosce. "Vogliamo tramandare e far conoscere le nostre tradizioni anche a chi non è particolarmente vicino a questo mondo, avvicinando persone che magari non hanno mai avuto occasione di entrare in contatto con il folklore", sottolinea Zedda.

La prima giornata del Progetto Folk sarà dunque un invito a riscoprire le radici culturali della Sardegna attraverso una serata di musica e condivisione, dando il via a un programma che proseguirà fino a sabato 24 ottobre.