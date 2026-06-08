Resta alta l'attenzione sull'incendio scoppiato nelle campagne di Serramanna, in località Su Fraigu, dove il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di due elicotteri decollati dalle basi operative di Villasalto e Fenosu.

A coordinare le attività sul campo è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Sanluri. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il rogo interessa una vasta area di canneti e terreni coltivati all'interno della quale sorgono diverse case coloniche.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, continuano a propagarsi e hanno reso necessario l'impiego di ulteriori mezzi aerei. Per proteggere le abitazioni considerate prioritarie è stato infatti richiesto l'intervento di due Canadair.

A scopo precauzionale sono state evacuate tre delle quattro case presenti nell'area minacciata dall'incendio. In precedenza i Vigili del fuoco avevano già disposto l'allontanamento di una famiglia.

Nello stesso momento il Corpo Forestale è intervenuto anche nell'agro di Sarroch, in località Sa Perda Scritta, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Pula.

L'incendio di Sarroch, che ha interessato aree di macchia mediterranea e terreni incolti, risulta attualmente in fase di risoluzione, mentre a Serramanna prosegue il monitoraggio dell'evoluzione del fronte del fuoco.